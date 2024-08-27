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عربي-دولي

هزّة أرضية ضربت مصر.. إليكم سببها!

Lebanon 24
27-08-2024 | 12:00
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رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.

ووفقا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 آب، في الساعة 3:57:50 مساء، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالا وخط طول 31.28 شرقا.
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وأكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات. (روسيا اليوم)

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