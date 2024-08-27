هزّة أرضية ضربت مصر.. إليكم سببها!

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رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بقوة درجتين على مقياس ريختر.وأوضح المعهد أن الهزة ناجمة عن أعمال إنشائية على بعد 6 كيلومترات جنوب شرق القاهرة.ووفقا للبيانات، وقعت الهزة اليوم الثلاثاء 27 آب، في الساعة 3:57:50 مساء، بقوة درجتين على مقياس ريختر، عند خط عرض 30.1 شمالا وخط طول 31.28 شرقا.وأكد المعهد تلقيه بلاغات من المواطنين تفيد بشعورهم بالهزة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات. (روسيا اليوم)