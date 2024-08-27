المفاعل النووي في كورسك "معرض بشدة" للخطر بسبب الهجمات الأوكرانية

حذر رافاييل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطر حدوث حادث نووي في محطة كورسك للطاقة النووية، الواقعة في إقليم كورسك، والتي شهدت مؤخراً اقتحاماً من قبل القوات الأوكرانية.



Advertisement وفي بيان له خلال عملية تفتيش للمحطة يوم الثلاثاء، أشار غروسي إلى أن المفاعل النووي في المحطة "معرض بشدة" للخطر بسبب الهجمات المحتملة. وفي بيان له خلال عملية تفتيش للمحطة يوم الثلاثاء، أشار غروسي إلى أن المفاعل النووي في المحطة "معرض بشدة" للخطر بسبب الهجمات المحتملة.

وأوضح أن "قلب المفاعل، الذي يحتوي على مواد نووية، محمي فقط بسقف عادي، مما يجعله عرضة لهجمات من المدافع أو الطائرات بدون طيار أو الصواريخ."



وأضاف غروسي أن المنشأة تفتقر إلى قبة الاحتواء والهيكل الواقي، وهي العناصر الأساسية التي تتوفر عادةً في محطات الطاقة النووية الحديثة.

واعتبر أن وجود محطة نووية بهذا النوع بالقرب من نقاط الاشتباك العسكرية يمثل خطراً كبيراً، مشدداً على أهمية أخذ هذه المخاوف بجدية.



وأوضح غروسي أن المفاعل في محطة كورسك مشابه لذلك الموجود في تشيرنوبيل، لكن أكد أنه سيكون من المبالغ فيه رسم تشابه كامل بينهما.



في سياق متصل، أعلن قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، يوم الثلاثاء، أن قوات بلاده قد سيطرت على 100 بلدة و1294 كيلومتراً مربعاً في المنطقة الحدودية الروسية بكورسك، وأسرت 594 جندياً منذ بدء الهجوم قبل ثلاثة أسابيع.



وخلال منتدى في كييف، قال سيرسكي: "حتى الآن، سيطرنا على 1294 كيلومتراً مربعاً من الأراضي ومئة بلدة. كما تم أسر 594 عنصراً من القوات الروسية في هذه المنطقة."



تزامن هذا التصريح مع تقارير عن شن القوات الأوكرانية هجوماً على موقع حدودي في منطقة بيلغورود، المجاورة لكورسك. (سكاي نيوز)