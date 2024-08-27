عن فتح الحدود مع روسيا.. هذا ما كشفه الرئيس الفنلندي

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أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقابلة تلفزيونية عدم وجود شروط مسبقة لفتح المعابر الحدودية الفنلندية مع روسيا.وسأل المذيع ستوب عما إذا كان تقديره السابق بأن 1000 مهاجر مستعدين للوصول إلى فنلندا خلال ساعات بعد فتح الحدود مع الروسية دقيقا، فأجاب ستوب: "المعلومات الاستخباراتية لم تتغير على الإطلاق"، مضيفا أنه يمكن فتح الحدود عندما تكون هناك ثقة في أن الوضع مع تدفق المهاجرين لن يتكرر.وأغلقت الحكومة الفنلندية المعابر على الحدود مع روسيا منذ تشرين الثاني 2023، بسبب التدفق غير المنضبط للاجئين من دول أخرى.