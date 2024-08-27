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عربي-دولي

الزعيم الكوري الشمالي يحضر اختبار نظام إطلاق صواريخ

Lebanon 24
27-08-2024 | 23:14
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حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اختبارا لنسخة محدثة من نظام إطلاق صواريخ 240 ملليمتر، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن النظام "أثبت تميزه في الحركة وتركيز الضربات" خلال اختباره.
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وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أشرف كيم على اختبارات طائرات مسيّرة انتحارية جديدة، وشاهدها وهي تقلع وتدمر أهدافا اختبارية، منها دبابة وهمية.

وحث الزعيم الكوري الشمالي الباحثين على تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي للوحدات المسيّرة.
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