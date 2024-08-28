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عربي-دولي

خطة أوكرانية لإنهاء الصراع مع روسيا في أيلول

Lebanon 24
28-08-2024 | 00:24
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في تقديم خطة عمل أعدتها أوكرانيا لإنهاء الصراع مع روسيا للرئيس الأميركي جو بايدن، وللمرشحين الرئاسيين في الانتخابات المقبلة، كامالا هاريس ودونالد ترامب، وذلك في أيلول المقبل. 
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وقال: "لقد تم إعداد الخطة وأعتقد أنه من العدل أن أقدم هذه الخطة أولا إلى رئيس الولايات المتحدة. أعتقد أنني سأقدم له هذه الخطة في اجتماع في أيلول. وأعتقد أن الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله كذلك بطريقة أو بأخرى هو نقل هذه الخطة إلى كل من كامالا هاريس ودونالد ترامب، لأننا لا نعرف من سيتولي منصب رئيس الولايات المتحدة".
 
في وقت سابق، صرح زيلينسكي بأنه لا يريد أن يستمر الصراع، ويعتزم صياغة خطته لإنهائه بحلول نهاية العام.

ولكن يرى بعض الخبراء أن نظام كييف قد يقوم بتغيير خطابه، محاولا المناورة، لكنه في الواقع ليس مستعدا للمفاوضات، لأنه يواصل الترويج لما يسمى بصيغة زيلينسكي كأساس للتسوية، ويرفض المقترحات الأخرى. (روسيا اليوم) 
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