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عربي-دولي
خطط إسرائيل تتجاوز غزة.. وإيران تسعى الى إنشاء جبهة إرهابية شرقية
Lebanon 24
28-08-2024
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01:02
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أكد وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، الأربعاء، أن التعامل مع التهديد في الضفة الغربية يجب أن يتم بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع غزة.
وقال كاتس: "يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف منذ الليلة في مخيمي اللاجئين جنين وطولكرم لإحباط البنى التحتية الإرهابية الإيرانية التي أقيمت هناك".
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وأضاف: "تعمل إيران على إنشاء جبهة إرهابية شرقية ضد إسرائيل في الضفة الغربية، على غرار نموذج غزة ولبنان وذلك من خلال تمويل وتسليح الإرهابيين وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن".
وتابع: "علينا أن نتعامل مع التهديد مثلما نتعامل مع البنية التحتية الإرهابية في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان وأي خطوات مطلوبة. هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها". (سكاي نيوز)
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