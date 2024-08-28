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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 12 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
28-08-2024 | 01:06
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صرحت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الليلة الماضية، 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة ضد منشآت داخل الأراضي الروسية".
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وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 8 فوق أراضي مقاطعة فورونيج و4 فوق مقاطعة روستوف".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بإسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة، دون وقوع إصابات.
 
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