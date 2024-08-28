رغم التحذيرات.. بايدن أعطى إذنا بتشغيل الرصيف العائم

أعطى الرئيس الأميركي جو بايدن إذنا بتشغيل الرصيف العائم المخصص لنقل المساعدات إلى غزة في حين حذر مسؤولون من أن الرصيف سيواجه تحديات منها الطقس بالبحر الأبيض المتوسط ومشاكل أمنية.

ووفقا للتقرير الحكومي الصادر عن المفتش العام، خشي المسؤولون في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أن التركيز على الرصيف من شأنه أن يصرف الانتباه عن الجهود الأكبر لإعادة فتح المعابر البرية إلى غزة، والتي ينظر إليها على أنها الأكثر كفاءة لنقل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

Advertisement

ووجد التقرير أن الرصيف الذي تبلغ تكلفته 230 مليون دولار، والذي عانى من سوء الأحوال الجوية ومشاكل أمنية متكررة، عمل لمدة 20 يوما فقط على مدى شهرين، ولم يقدم سوى جزء بسيط من المساعدات، وبدلا من توصيل ما يكفي من الغذاء لـ500 ألف فلسطيني كل شهر لمدة 3 أشهر، لم يقدم الرصيف سوى ما يكفي من المساعدات لـ450 ألف شخص لمدة شهر واحد.

وذكر التقرير أن الرصيف المؤقت لا يمكن أن يعمل بشكل فعال إلا في "موجات قصيرة ومتوسطة"، على الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط غالبا ما يكون به "رياح وأمواج كبيرة".



وأضاف التقرير أن أحد خبراء وزارة الدفاع أثار هذه القضايا المتعلقة بالطقس في اجتماع بدء التخطيط لاستخدام الرصيف، لافتا إلى أن حرب غزة كانت المرة الأولى التي يستخدم فيها البنتاغون الرصيف لدعم الجهود الإنسانية في منطقة حرب نشطة تواجه تحديات أمنية كبرى.



وأشار إلى أنه حتى عندما كان الرصيف يعمل، كانت الطرق المزدحمة والطرق البرية التي تتغير باستمرار تجعل من الصعب تشغيل الرصيف بشكل فعال.



ووفقا للتقرير، استشهد موظفو برنامج الغذاء العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بـ "حالات متعددة" لنهب قوافل المساعدات، والهجمات على مستودعات برنامج الغذاء العالمي، واحتجاز السائقين وإطلاق النار عليهم.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتحول طرق التوزيع المخطط لها بسرعة إلى مناطق إخلاء "في غضون ساعات" بناء على العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يجبر المسؤولين على تغيير خطط النقل. (روسيا اليوم)