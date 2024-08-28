اقتصاديا.. أوكرانيا تُعاني

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ارتفع الدين العام في أوكرانيا على مدى ثلاثة أشهر بمقدار 3.2 مليار دولار ليبلغ 155.36 مليار دولار.جاء ذلك وفقا لما أفادت به ووزارة المالية في البلاد، حيث بلغ الدين الخارجي للدولة حتى 31 تموز 112.92 مليار دولار، أي ما يعادل 72.69% من إجمالي المبلغ.وكانت الوزارة قد أفادت أن النفقات من الميزانية الأوكرانية للاحتياجات العسكرية منذ بداية العام بلغت أكثر من 24 مليار دولار، فيما تم استخدام 3.9 مليار دولار من الميزانية في تموز وحده.وفي أوكرانيا، من المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية 43.9 مليار دولار في عام 2024. وتتوقع السلطات تغطية معظم هذا العجز بمساعدة غربية. (روسيا اليوم)