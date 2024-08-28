يشكل الأطفال أكثر من 80% من الوفيات بسبب مرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومع ذلك فإن اللقاحات الأولى، التي تصل إلى البلاد، لن يتم إعطاؤها للمرضى الأصغر سناً والأكثر ضعفاً.



وتعتزم الكونغو تلقيح الأطفال بلقاح "إل.سي16" الياباني، الذي صنعته شركة "كيه.إم.بايولوجيكس"، وتم استخدامه لتلقيح أكثر من 50 ألف طفل ضد الجدري في سبعينيات القرن الماضي، طبقاً لما ذكرته المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. (الامارات 24)

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