نتنياهو نفى التوصّل إلى هدنة من أجل توفير لقاحات شلل الأطفال في غزّة

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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الأربعاء، التقارير التي أفادت بأن بلاده وافقت على طلب أميركي بشأن هدنة إنسانية من أجل توفير تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة.وقال مكتب نتانياهو: "ما ورد عن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة غير صحيح".وأضاف: "وهذا ليس وقف إطلاق نار من أجل إعطاء لقاحات شلل الأطفال، بل فقط تخصيص أماكن معينة في القطاع لتحقيق ذلك الغرض".ونوه إلى أنه "تم عرض ذلك على الكابينيت، وحظي بدعم المهنيين".