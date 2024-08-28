إسرائيل تواصل اقتحاماتها شمالي الضفة.. وهذا عدد الشهداء منذ بدء اجتياح جنين وطولكرم

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تستمر القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، بعمليات الاقتحام شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس، ومخيم العروب شمالي الخليل، ومخيم نور شمس شرقي طولكرم، في توقيات متزامنة.وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس بعدة آليات مرت عبر حاجز المربعة جنوبي المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا حيث داهمت إحدى البنايات.كما ذكرت المصادر أن عددا كبيرا من آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم العروب وانتشرت في عدد من أحيائه، وجابت شوارع وأزقة في المخيم.وداهمت القوات عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرموبدأت إسرائيل ليل الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف معلن هو "مكافحة الإرهاب" وفق وجهة النظر الإسرائيلية.ويواصل الجيش الإسرائيلي حتى الآن شن العملية، مع قوات الأمن حرس الحدود، في جنين وطولكرم.ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إصدار أي أوامر حتى الآن لإخراج السكان من مخيمي جنين وطولكرم، وذلك بعد دعوة بهذا الشأن أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 شخصا وإصابة أكثر من 26 آخرين برصاص الجيش، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لمدينتي جنين وطولكرم.(سكاي نيوز)