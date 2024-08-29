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عربي-دولي

في موقف يتعارض مع ما أعلنته إيران.. الحوثي: لا هدنة مؤقتة في البحر الأحمر

Lebanon 24
29-08-2024 | 00:27
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في موقف يتعارض مع ما أعلنته سابقاً البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أكدت جماعة الحوثي ألا هدنة مؤقتة في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام إنه "بعد تواصل عدة جهات دولية معنا خصوصا الأوروبية تم السماح لهم بسحب سفينة النفط المحترقة سونيون تفادياً لوقوع أضرار بالبيئة البحرية".
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كما شدد على أنه "لا توجد هدنة مؤقتة ولا شيء"، قائلا "سيسحبون السفينة فقط وخلاص"، وفق ما نقلت وكالة رويترز مساء أمس الأربعاء.
 
وكانت البعثة الإيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن عدة دول "تواصلت لتطلب من أنصار الله هدنة مؤقتة لدخول زوارق القطر وسفن الإنقاذ إلى منطقة الحادث".

كما أضافت أن الحوثيين وافقوا على هذا الطلب "مراعاة للمخاوف الإنسانية والبيئية". (العربية) 
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