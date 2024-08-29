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عربي-دولي
في ختام محادثات استمرت 3 أيام.. بكين تحذر واشنطن من أي "تواطؤ عسكري" مع تايوان
Lebanon 24
29-08-2024
|
03:14
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قال المسؤول العسكري الصيني الكبير تشانغ يوشيا اليوم الخميس لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ان على واشنطن وقف "التواطؤ العسكري" مع تايوان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بكين.
وقال تشانغ لسوليفان إن "الصين تطالب بأن توقف الولايات المتحدة التواطؤ العسكري مع تايوان وتسليح تايوان والكفّ عن نشر روايات كاذبة متعلقة بتايوان"، حسبما جاء في بيان للوزارة بشأن المحادثات التي جرت في بكين.
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وأجرى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان محادثات تطرقت لعدة قضايا مع أحد كبار المسؤولين العسكريين في الصين، الخميس، في ختام محادثات استمرت 3 أيام في بكين سعت إلى تخفيف التوتر بين القوتين العظميين.
ودعا سوليفان إلى تعزيز الاتصالات على مستوى العمل بين جيشي البلدين في الاجتماع مع الجنرال تشانغ يو شيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية.
وكان هذا الاجتماع هو الأول بين تشانغ ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والأول بين مسؤول أميركي كبير ونائب رئيس اللجنة منذ عام 2018.
وقال تشانغ خلال لقائهما في مقر جيش التحرير الشعبي الصيني: "طلبكم لعقد هذا الاجتماع معي يوضح القيمة التي توليها الحكومة الأميركية للأمن العسكري وعلاقتنا العسكرية".
ووصف سوليفان الاجتماع بأنه حدث "نادر" وأكد أن كلا البلدين يتحملان مسؤولية منع المنافسة من التحول إلى صراع أو مواجهة.(سكاي نيوز)
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