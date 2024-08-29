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عربي-دولي
شركة طيران تُسيّر رحلات من دون ركاب... ما السبب؟
Lebanon 24
29-08-2024
|
05:32
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ذكرت صحيفة "هندو" نقلا عن مصادر في قطاع الطيران، أن مطار دبي "رفض السماح" لركاب شركة "سبايس جت" الهندية للطيران منخفض التكلفة، بالتسجيل، بسبب "عدم سداد الشركة مستحقات للمطار".
وأضافت الصحيفة الهندية أن هذا الإجراء، "أجبر شركة الطيران على تسيير رحلات من دون ركاب". (الحرة)
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