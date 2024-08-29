ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في مثل هذا الشهر قبل ستين عاماً، مرر الكونغرس الأميركي بتهور قرار خليج تونكين، الذي أعطى الرئيس ليندون جونسون السلطة لبدء حرب في فيتنام أدت إلى خسارة الولايات المتحدة في النهاية. إن الكيفية التي قد تتمكن بها الولايات المتحدة من ارتكاب مثل هذه الحسابات الخاطئة الخطيرة هي أقل أهمية من منع اتخاذ قرارات كارثية استناداً إلى معلومات خاطئة أو ملفقة. ويُعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران أحد الأحداث التي يمكن أن تعجّل بنتيجة كارثية لأسباب خاطئة".

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وبحسب الصحيفة "فإن إسرائيل هي المشتبه به الأول في عملية الاغتيال هذه. فقد نفذت تل أبيب استراتيجية قطع الرأس للقضاء على هنية وفؤاد شكر، المسؤول البارز في "حزب الله". ولكن، لماذا قررت إسرائيل التخلص من كبير مفاوضي "حماس" إذا كان التوصل إلى أي نوع من التسوية بشأن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة أمراً ممكناً؟ ربما لم تكن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي نية للسعي إلى وقف إطلاق النار إلى أن يتم تدمير "حماس". والأهم من ذلك، إذا كان هنية قد اغتيل بقنبلة زرعت في شقته، فهل يمكن أن تكون هذه مؤامرة من الموساد؟ من كان سيتلقى إنذاراً مسبقاً بأن هنية سيبقى في هذه الشقة بالذات، ومن كان سيفجر القنبلة، بما أنها لم تكن معدة مسبقاً للانفجار في وقت معين؟ حتى الآن، ما من إجابات".

وتابعت الصحيفة: "يمكن أن تشمل قائمة المشتبه بهم المحتملين منشقين داخل النظام الإيراني، وأولئك الذين يريدون وقف المفاوضات بشأن غزة وشخصًا يأمل إما في إثارة التصعيد ضد إسرائيل أو عزلها بشكل أكبر. وربما لعبت التوترات بين "حماس" السنية و"حزب الله" الشيعي دوراً أيضاً، حيث إن أياً منهما ليس حليفاً دائماً للآخر. وعلى أية حال، ليس هناك أي دليل دامغ بشأن من يقف وراء هذه العملية، وحقيقة أن إسرائيل لم تتحمل مسؤولية قد لا تؤدي إلى أي نتيجة معينة. ومع ذلك، قد لا يكون أمام طهران خيار سوى الرد، ومن غير المؤكد على الإطلاق ما إذا كان مثل هذا الانتقام قد يؤدي إلى عواقب حرب فيتنام. ومع ذلك، فإن الحرب الإقليمية قد تنتهي بالهزيمة".

وأضافت الصحيفة: "هناك سبب آخر للقلق. لنفترض أن الاغتيال تم لتلفيق مزاعم ضد الولايات المتحدة كذريعة لتهديد أو مهاجمة أهداف أميركية في الشرق الأوسط الكبير، مما يجبر الولايات المتحدة على الانتقام، فحينها سيكون الهدف هو توريط الولايات المتحدة في صراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يفرض ضرائب على مواردها ويؤدي إلى اضطراب عميق في الداخل قبيل الانتخابات. وفي حالة وقوع تفجير انتحاري من نوع يو إس إس كول، أو شيء مشابه لتفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت عام 1983، فمن الممكن أن يتنافس المرشحان الرئاسيان على اتخاذ إجراءات أقوى".

وبحسب الصحيفة، "في هذه الحالة، يمكن لدونالد ترامب أن يتمتع بالأفضلية. ولكونه خارج منصبه، فهو لا يتحمل أي مسؤولية ويمكن أن يكون منتقدًا أو غاضبًا قدر الإمكان تجاه أي إجراء تتخذه الإدارة الحالية. أما جو بايدن فلا يزال رئيسًا، وبالتالي القائد الأعلى للقوات المسلحة. أما كامالا هاريس فهي مرشحة للانتخابات. إذاً كيف سيتم اتخاذ القرار في هذه الحالة؟ الخوف هو أن أي نوع من الهجوم ضد الولايات المتحدة في هذه الظروف يمكن أن يؤدي بسهولة إلى رد فعل مبالغ فيه مماثل لرد فعل إسرائيل على هجوم السابع من تشرين الأول. فهل ستسود العقول الهادئة لتحديد ما حدث أولاً سواء في اغتيال هنية أو في الهجوم الذي تم شنه ضد أهداف أميركية؟"

وختمت الصحيفة: "إن الأحداث التي وقعت قبل ستين عاماً، فضلاً عن التفويض باستخدام القوة في العراق في عام 2002، لابد من أن تكون مفيدة اليوم".