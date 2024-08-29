31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
33
o
بعلبك
32
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قضية "مؤسس تيليغرام" تتفاعل... الكرملين يحذّر فرنسا من الاضطهاد السياسي
Lebanon 24
29-08-2024
|
08:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الكرملين أن القضية القانونية التي تستهدف مؤسس تطبيق "تيليغرا" الفرنسي الروسي بافيل دوروف الذي أوقف في فرنسا، يجب ألا "تتحول إلى اضطهاد سياسي".
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي"، مضيفا أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية التي تستهدف بافيل المتّهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.
Advertisement
وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أن دوروف الذي أوقف السبت الماضي في فرنسا، وجهّ إليه الاتهام بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق وأطلق سراحه لكنه وضع تحت رقابة قضائية صارمة.
وتنص هذه الرقابة القضائية على كفالة مقدارها 5 ملايين يورو، ووجوب الحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقا لبيان صادر عن المدعية العامة في باريس، لور بيكو.
ومثل دوروف الأربعاء أمام قاضيي تحقيق، بعدما أودع الحبس الاحتياطي السبت.
وأوقف الملياردير (39 عاما) السبت الماضي في مطار لو بورجيه (شمال باريس) وأودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق قضائي فتحته، إثر تحقيق أولي، السلطات الفرنسية في 8 تموز يتّصل ب12 جريمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
Lebanon 24
إعلامية لبنانية تُرزق بطفلها الثاني وهذا اسمه.. شاهدوا صورته الأولى
15:00 | 2024-08-28
28/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر انفصالها عن هشام حداد.. هكذا ردت نتالي زرقا وهذا سبب طلاقهما (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار خبر انفصالها عن هشام حداد.. هكذا ردت نتالي زرقا وهذا سبب طلاقهما (صور)
02:16 | 2024-08-29
29/08/2024 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء أبرز قادة "حزب الله" السريين.. إسرائيل تكشف المرشحين لخلافة فؤاد شكر
Lebanon 24
أسماء أبرز قادة "حزب الله" السريين.. إسرائيل تكشف المرشحين لخلافة فؤاد شكر
15:00 | 2024-08-28
28/08/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل صدر قرار "مهاجمة لبنان" من إسرائيل؟ "يديعوت أحرونوت" تكشف
Lebanon 24
هل صدر قرار "مهاجمة لبنان" من إسرائيل؟ "يديعوت أحرونوت" تكشف
14:00 | 2024-08-28
28/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن السنوار.. من يتواجد معه داخل غزة؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة عن السنوار.. من يتواجد معه داخل غزة؟
12:34 | 2024-08-28
28/08/2024 12:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2024-08-29
صحيفة "معاريف": شهر اب الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في غزة وعند الحدود مع لبنان
09:56 | 2024-08-29
أُصيب أكثر من 50 شخصاً... فيديو لحادث سير مروّع في إسطنبول
09:23 | 2024-08-29
إستطلاع جديد: هاريس تحظى بدعم النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية أكثر من ترامب
09:14 | 2024-08-29
أمام أعين طفلهما.. إمرأة ألقت بزوجها من الطابق الخامس!
09:00 | 2024-08-29
اغتالت "أبي شجاع".. تعرفوا إلى الوحدة "يمام" الإسرائيليّة
08:51 | 2024-08-29
فيديو أثار موجة كبيرة من الجدل... شاب عرض نفسه للبيع بنصف السعر!
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
29/08/2024 17:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
29/08/2024 17:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
29/08/2024 17:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24