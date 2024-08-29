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لم يتواصلا مع بعضهما لعام... نتنياهو يتّصل بزيلينسكي وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
29-08-2024 | 10:25
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي سلامة حج يهود إسرئيل إلى مدينة أومان وسط أوكرانيا، حيث قبر الحاخام نحمان من بريسلوف.


وذكرت "كان" الإسرائيلية أن نتنياهو اتصل بزيلينسكي وناقش معه من بين عدة أمور، قضية يحاول حلها في كل عام وهي رحلة الحج إلى قبر الحاخام نحمان من بريسلوف.
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وأشارت "كان" إلى أن الجانبين لم يتواصلا مع بعضهما البعض منذ حوالي عام تقريبا. (روسيا اليوم)
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