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ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة

Lebanon 24
29-08-2024 | 12:38
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شدد ملك الأردن عبد الله الثاني، الخميس، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع الصراع بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
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وذكر البيان أن الملك عبد الله أكد لشولتس "ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة".
وحذّر من "الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين، والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".
وجدد تأكيد "ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة"، مشيرا إلى "أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد".
وأعاد الملك عبد الله القول "إن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب، ولن يقبل بأي أفعال تمس استقراره".
ولفت إلى "أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".
(الأناضول)
 
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