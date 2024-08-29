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عربي-دولي

المجلس الأوروبي: على إيران تصويب سلوكها بالشرق الأوسط

Lebanon 24
29-08-2024 | 13:17
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بعد تأكيد إيران أنها سترد على إسرائيل انتقاماً لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إن على إيران تصويب سلوكها في منطقة الشرق الأوسط.
كما قال في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن مستوى العلاقات بين أوروبا وإيران ضعيف للغاية.

وقف النار في غزة
إلى ذلك، عبر ميشال عن دعمه بشدة لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وقال "المأساة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف للعودة إلى المسار السياسي".

كما تابع " يتعين على الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط عدم تغذية التصعيد".

وعبر عن معارضته لقرارات الضم غير الشرعية التي تتخذها إسرائيل بالضفة الغربية.

وأكد ميشال أن الاتحاد الأوروبي حازم بشأن حل الدولتين.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، تصاعدت المخاوف الدولية من توسع الصراع في المنطقة بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها من جهة أخرى خاصة بعد اغتيال هنية في 31 تموز، واغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة إسرائيلية، وتوعد كل من المسؤولين الإيرانيين وحزب الله برد موجع.
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