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عربي-دولي

سوليفان لم يحقق الكثير في بكين.. و"فرصة محدودة" لمحادثات نووية

Lebanon 24
29-08-2024 | 13:45
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قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة تضغط على الصين لكسر مقاومتها الشديدة لإجراء محادثات بشأن الأسلحة النووية، وترى "فرصة محدودة" في إجراء محادثات ثنائية أولية بشأن نهج القوتين العظميين تجاه هذه القضية.
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وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة: "رأينا في الشهور القليلة الماضية فرصة محدودة لفتح بداية على الأقل لمحادثات بشأن هذا الموضوع، لكنها كانت متقطعة وغير منتظمة وأعتقد أنها ستظل هكذا".
وأردف قائلا "أشاروا إلى بعض الاستعداد لكنهم ليسوا مستعدين للمضي قدما في ذلك".
وتابع "وبالتالي، أود أن أقول إن المحادثات في عام 2024 ممكنة أكثر مما كانت عليه في عام 2022، لكن لا يزال أمامنا طريق طويل حتى نصل إلى نوع الحوار الذي يجب أن نجريه".
ولم تكشف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من قبل تقييمها لمدى إمكانية إجراء مثل هذه المحادثات ومدى نطاقها.
يشار إلى أنه بعد زيارة نادرة إلى الصين استمرت 3 أيام، التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأكد الرئيس الصيني لسوليفان أن الصين ملتزمة بعلاقات مستقرة مع أميركا قائمة على التعاون.
إلا أنه جدد التأكيد على أن موقف بلاده إزاء حماية سيادة وأمن ومصالحها التنموية لم يتغير.
من جهته، أشار سوليفان إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بإبقاء قنوات دبلوماسية رفيعة المستوى مفتوحة مع الصين.
كما أضاف أن الرئيس جو بايدن أكد رغبته في ألا تتحول المنافسة مع بكين إلى صراع. (العربية)
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