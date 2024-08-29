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عربي-دولي

كوبا: الولايات المتحدة متواطئة في الإبادة الجماعية بغزة

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:40
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اتهم وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، الولايات المتحدة الأميركية بالتواطؤ مع إسرائيل في "الإبادة الجماعية" التي تركبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
ونشر رودريغيز، صورة عبر حسابه بمنصة إكس، الأربعاء، تظهر فيها صواريخ أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.
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وقال: "في هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد سكان غزة منذ 326 يومًا، استشهد 40 ألفًا و476 فلسطينيًا وأصيب 93 ألفًا و647 شخصًا".
وأضاف الوزير الكوبي: "لدى إسرائيل شريك واضح في الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد فلسطين: حكومة الولايات المتحدة التي زودتها بـ 50 ألف طن من المساعدات العسكرية". (الأناضول)
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