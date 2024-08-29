في أوّل مقابلة لها.. هاريس: سأفوز

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أطلت كامالا هاريس، الخميس، في أول مقابلة تلفزيونية كمرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية.وقالت لشبكة "سي إن إن": "لا أستبق الانتخابات لكن أعتقد أني سأفوز"، مؤكدة أنها ستعمل "كرئيسة لجميع الأميركيين".كما أضافت: "سأعين جمهورياً في منصب حكومي إذا فزت في الانتخابات".وشددت على أنها تتقبل "اختلاف الأراء ومن مصلحة الأميركيين وجود جمهوري في إدارتي".كذلك أردفت أن "قيمي لن تتغير حتى لو هناك تحولات في بعض القضايا الملحة".فيما لفتت إلى أن "قانون خفض التضخم مثال على سجلي في مكافحة تغير المناخ". (العربية)