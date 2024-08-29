قضية مؤسس تلغرام تتفاعل.. هل من بصمات أميركية؟

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أعرب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك يوم الجمعة، عن قلقه من احتمال وجود أثر أميركي في احتجاز مؤسس تطبيق "تلغرام" في فرنسا بافل دوروف.وخلال مقابلة له، أشار ماسك إلى أن السلطات الفرنسية لا يمكنها احتجاز دوروف دون موافقة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلا: "احتمال مقلق".وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عرض نفسه لتهمة الاضطهاد السياسي بسبب اعتقال بافل دوروف، وزعم أن ذلك كان مجرد إجراء قانوني.هذا وأعلن مكتب المدعي العام في باريس مساء الأربعاء، إطلاق سراح مؤسس "تلغرام" بافل دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، ووضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.يشار إلى أن رجل الأعمال الروسي الأصل متهم بستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. (روسيا اليوم)