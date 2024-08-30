إحباط هجوم بالطائرات المسيّرة على قاعدة أميركية في دير الزور

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تمكنت القوات الأميركية المتمركزة في محافظة دير الزور شرقي سوريا من إحباط محاولة مجموعات مسلحة مدعومة من إيران شن هجوم على قاعدة عسكري داخل حقل غاز كونيكو.ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية، قولها إن مجموعات موالية لإيران في دير الزور حاولت شن هجوم على القاعدة التي تنتشر فيها القوات الأميركية بطائرات مسيرة انتحارية، في وقت متأخر من الخميس.وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية في القاعدة الواقعة داخل حقل غاز كونيكو شرقي سوريا، دمرت الطائرات دون طيار، التي انطلقت من الضفة الغربية لنهر الفرات، قبل أن تصل إلى أهدافها. (عربي21)