رأت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "مجازياً، كل الطرق في إيران تؤدي بشكل خطير إلى منشأة طهران لتخصيب اليورانيوم في نطنز. ومن هناك، أصبحت الطرق مترابطة بشكل متزايد مع عشرات المواقع الأخرى للأسلحة النووية التي تقع بشكل استراتيجي في مختلف أنحاء البلاد الشاسعة. إن إيران عازمة على تحقيق هدفها النووي، ولكن من أجل تحقيق هذا الهدف فإنها تحتاج إلى المزيد من الوقت. والآن أصبح اللعب على الوقت هو التكتيك الاستراتيجي الأول الذي تنتهجه طهران في سعيها إلى التحول إلى قوة نووية، وهو ما يحدد كل ما تفعله البلاد في حساباتها ضد الغرب".

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وبحسب الصحيفة، "هذا هو السبب الذي يجعل طهران تحجم عن الرد الفوري على إسرائيل بعد اغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وإذا حدث ذلك في الأمد القريب، فمن المرجح أن يكون محدودا ورمزيا. وقد يدعم هذا أيضا التصريح الجديد للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن "لا ضرر" في استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن. وفي الحقيقة، الوقت هو الميزة الوحيدة التي تمتلكها واشنطن. وعلى الرغم من الرأي السائد بأن البرنامج النووي الإيراني قد تم تقليصه منذ عام 2015، فإن الواقع هو أن طهران كانت تعمل على تسريع برنامجها للأسلحة النووية طوال الوقت".

وتابعت الصحيفة، "لفترة طويلة جدًا، فشل الغرب، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إدانة طموحات إيران. وبدلاً من ذلك، تم استخدام التعابير الدبلوماسية الملطفة وتم تجاهل المشكلة النووية المتنامية في طهران. في أيار، وللمرة الأولى، اقترب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أخيرا من الاعتراف بأن إيران تسعى بقوة إلى امتلاك الأسلحة النووية. ومع ذلك، لا تزال الازدواجية الدبلوماسية مستمرة. ووصف غروسي التقدم الذي أحرزته إيران بأنه "اقتراب من موقف حيث توجد علامة استفهام كبيرة حول ما يفعلونه ولماذا يفعلونه". وفي الواقع، من المعروف أن إيران تبني ترسانة من الأسلحة النووية".

وبحسب الصحيفة، "في شهر تموز، بدأت واشنطن تستوعب الرسالة. فإيران لديها هدف نووي لا يمكن أن يظل دون رادع، ولكن من الواضح على نحو متزايد أن واشنطن لا تملك خطة لإنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيراني. ومن الجدير بالذكر أن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية اعترف في أحدث تقرير للوكالة بأن إيران تواصل القيام بكل ما يتسق مع تسليح برنامجها النووي المتسارع، بما في ذلك "تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدماً، مما يزيد من مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب". وهذه ليست سوى النسخة غير السرية من التقرير. في الواقع، إن التقرير السري يدق ناقوس الخطر في أنحاء الكونغرس. فقد حذر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايك تيرنر من أن إيران "قد تعلن نفسها دولة نووية بحلول نهاية هذا العام"."

وتابعت الصحيفة، "لا شك أن العرض الإيراني ينبع من شعورها بالضعف. فقد تمكنت الاستخبارات الإسرائيلية من اختراق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ومؤسسات حكومية أخرى، ومن الممكن اختراق شبكات الدفاع الجوي الإيرانية عند الطلب، وهو الضعف الذي كشفت عنه إسرائيل في شهر نيسان عندما دمرت نظام دفاع جوي كان يدافع عن نطنز. وينطبق نفس الشيء على الضربة الوقائية التي شنتها إسرائيل ضد حزب الله في وقت سابق من هذا الأسبوع واغتيال هنية في طهران".

وبحسب الصحيفة، "لن يكون بوسع واشنطن أن تنخدع مرة أخرى.فإيران لن تخضع للإرهاب أو الردع. وخامنئي لا يفعل أكثر من اللعب على الوقت حتى يتسنى له تحقيق هدفه النووي. لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة، ولن يمنع أي قدر من المال أو تخفيف العقوبات أو تأخيرها إيران من التحول إلى قوة نووية. إذاً، يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته الآن أن يتحركوا أخيرًا وينفذوا بيانه الصادر في البيت الأبيض في آب 2022، والذي تعهد فيه لإسرائيل بأن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران أبدًا بالحصول على سلاح نووي".

