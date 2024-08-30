نقطة قد تلعب لصالحها.. هاريس تتقدم على ترامب بدعم هؤلاء

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دأبت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على تفادي التذكير بأنها أول امرأة قد تصل البيت الأبيض في تاريخ البلاد.فعلى الرغم من أن تلك النقطة قد تلعب لصالحها، فإن هاريس تقصدت تفاديها، ربما من أجل تمييز نفسها عن المرشحة السابقة، هيلاري كلينتون.كما أن تلك الحجة باتت متكررة، وفق ما رأى بعض المراقبين.وقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن المرشحة البالغة من العمر 60 عاماً، تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بدعم من النساء.كما تتقدم عليه أيضا بتأييد ذوي الأصول اللاتينية، وفق استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، ونشرت نتائجه أمس الخميس.فقد حصلت المرشحة الديمقراطية على تأييد بلغ 45 بالمئة، مقابل 41 بالمئة لترامب، بعدما أثارت حماسة جديدة بين الأميركيين، أي بما يزيد بأربع نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين عن تقدم هاريس بنقطة واحدة على الرئيس السابق في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أواخر تموز الماضي.النساء واللاتينإذ تقدمت كامالا بتأييد 49 بالمئة من الناخبين مقابل 36 بالمئة لترامب، بفارق 13 نقطة مئوية بين النساء والمنحدرين من أميركا اللاتينية.علما أنها تقدمت بفارق تسع نقاط بين النساء وست نقاط بين المنحدرين من أميركا اللاتينية، في أربعة استطلاعات سابقة أجرتها رويترز/إبسوس في تموز .بين الناخبين البيض والرجالفي المقابل، تقدم ترامب بين الناخبين البيض والرجال، بفارق مماثل في الفئتين لما كان عليه في تموز ، لكن تقدمه بين الناخبين غير الحاصلين على درجات جامعية تقلص إلى سبع نقاط في أحدث استطلاع نزولا من 14 نقطة في يوليو.وتوضح تلك النتائج مدى ما طرأ على السباق الرئاسي من تغيرات خلال الصيف.فقد أنهى الرئيس جو بايدن (81 عاما) حملته المتعثرة في 21 تموز بعد أداء كارثي في مناظرة ضد ترامب، أثار دعوات واسعة النطاق من أعضاء حزبه الديمقراطي للانسحاب من مسعى إعادة انتخابه.لتتقدم هاريس منذاك على ترامب في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد وفي الولايات المتأرجحة الحاسمة بين الحزبين أيضا.7 ولايات متأرجحةأما في الولايات السبع التي تقاربت فيها النتائج في انتخابات 2020، وهي ويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونورث كارولاينا وميشيغان ونيفادا، فحصد ترامب تأييدا بنسبة 45 بالمئة مقابل 43 بالمئة لهاريس بين الناخبين المسجلين الذين شاركوا في الاستطلاع.بينما أظهر استطلاع منفصل لبلومبرغ نيوز/مورننج كونسلت ونشر في وقت لاحق من أمس الخميس أن هاريس تتقدم أو تتعادل مع ترامب في كل من تلك الولايات.وجاء في الاستطلاع أن هاريس تقدمت على ترامب بنقطتين مئويتين بين الناخبين المسجلين في أنحاء الولايات السبع، وتقدمت بنقطة واحدة، وهو ما يعد تعادلا من الناحية الإحصائية، بين الناخبين المحتملين.(العربية)