إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قياديّ في "حماس"... هذه هويّته

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، عن اغتيال قائد حركة "حماس" في جنين وسام حازم، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيليّ و"الشاباك" وحرس الحدود في شمال السامرة.



وزعم أدرعي أنّ "حازم كان متورطاً في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في منطقة يهودا والسامرة".

#عاجل 🔴 في إطار العملية في شمال السامرة: مستعربو حرس الحدود يقضون خلال تبادل لإطلاق النار على قائد الشبكة الأرهابية التابعة لحماس في جنين المدعو وسام حازم



خلال العملية العسكرية لجيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في شمال السامرة رصدت القوات في الساعات الأخيرة خلية مخربين يتقدمها… pic.twitter.com/TBZywhdLW8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 30, 2024 Advertisement





