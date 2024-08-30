إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قياديّ في "حماس"... هذه هويّته

#عاجل 🔴 في إطار العملية في شمال السامرة: مستعربو حرس الحدود يقضون خلال تبادل لإطلاق النار على قائد الشبكة الأرهابية التابعة لحماس في جنين المدعو وسام حازم
خلال العملية العسكرية لجيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في شمال السامرة رصدت القوات في الساعات الأخيرة خلية مخربين يتقدمها… pic.twitter.com/TBZywhdLW8
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 30, 2024
#عاجل 🔴 في إطار العملية في شمال السامرة: مستعربو حرس الحدود يقضون خلال تبادل لإطلاق النار على قائد الشبكة الأرهابية التابعة لحماس في جنين المدعو وسام حازم
خلال العملية العسكرية لجيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود في شمال السامرة رصدت القوات في الساعات الأخيرة خلية مخربين يتقدمها… pic.twitter.com/TBZywhdLW8