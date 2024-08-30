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عربي-دولي

إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قياديّ في "حماس"... هذه هويّته

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:10
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، عن اغتيال قائد حركة "حماس" في جنين وسام حازم، خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيليّ و"الشاباك" وحرس الحدود في شمال السامرة. 

وزعم أدرعي أنّ "حازم كان متورطاً في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة في منطقة يهودا والسامرة". 
 
 
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