إعتقال 119 شخصاً في تركيا... ما علاقة "داعش"؟

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أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 119 شخصاً هذا الأسبوع، يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش.وأوضح يرلي كايا على منصة "إكس" أنه قُبض على هؤلاء المشتبه بهم في 23 ولاية، بما فيها اسطنبول وأنقرة وإزمير.والأسبوع الماضي، أعلن الوزير الذي يبلّغ بانتظام عن عمليات تستهدف تنظيم داعش الإرهابي، القبض على 65 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.