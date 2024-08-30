Advertisement

عربي-دولي

إعتقال 119 شخصاً في تركيا... ما علاقة "داعش"؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1240806-638606220163755840.jpg
Doc-P-1240806-638606220163755840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم الجمعة، أن الشرطة التركية ألقت القبض على 119 شخصاً هذا الأسبوع، يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش.

وأوضح يرلي كايا على منصة "إكس" أنه قُبض على هؤلاء المشتبه بهم في 23 ولاية، بما فيها اسطنبول وأنقرة وإزمير.
Advertisement

والأسبوع الماضي، أعلن الوزير الذي يبلّغ بانتظام عن عمليات تستهدف تنظيم داعش الإرهابي، القبض على 65 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-08-30
10:46 | 2024-08-30
10:45 | 2024-08-30
10:41 | 2024-08-30
10:31 | 2024-08-30
10:00 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24