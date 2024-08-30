في الشرق الأوكراني.. الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 قرى جديدة

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أعلن الجيش الروسي الجمعة سيطرته على 3 قرى إضافية في شرق أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقرير يتصل بالأسبوع الماضي، إنها استولت على ثلاث بلدات صغيرة: نوفويلاني وكوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وسينكيفكا في منطقة خاركيف.وتقع قرية نوفويلاني على بعد حوالى 20 كلم جنوب شرق مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم تستهدفه القوات الروسية منذ عدة أسابيع في سياق تقدمها.وقال قائد الجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي الجمعة خلال اجتماع حكومي عبر الفيديو: "يبقى الوضع الأكثر صعوبة في اتجاه بوكروفسك.. العدو يحاول اختراق دفاعات قواتنا.. لكن في الوقت الحالي، تم صد الهجمات".وأعلن من جانب آخر أن الهجوم الأوكراني يتواصل في منطقة كورسك الروسية، مؤكدا أن قوات كييف تقدمت "بما يصل إلى كيلومترين في قطاعات معينة" خلال الساعات الـ24 الماضية. (سكاي نيوز عربية)