غروسي: نحن بحاجة لمزيد من الشفافية من إيران بشأن الملف النووي

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بعدما كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب، قال مدير الوكالة، إن الوقائع الخاصة ببرنامج إيران النووي تجاوزت الاتفاق النووي.كما قال رافائيل غروسي: "نحن بحاجة لمزيد من الشفافية من جانب إيران بشأن الملف النووي".وتابع "إن إيران لديها مخزون يقرب من 170 كلغ من اليورانيوم"، مشيرا إلى أن الوكالة تواصل عمليات المراقبة من خلال مفتشيها في إيران.كما أوضح أن الاتفاق النووي مع إيران بحاجة لإدخال تعديلات وتحديثات مهمة جدا.وبين غروسي أن حصول إيران على سلاح نووي سيجعلها منبوذة دولياً.وقال إن "رئيس إيران وافق على عقد لقاء بيننا دون تحديد موعد".وفي الشأن الأوكراني، قال غروسي إن القتال حول محطة كورسك النووية بات قريبا للغاية.وأضاف "لا نخفي أي أدلة أو حقائق بشأن محطة كورسك النووية"، معبرا عن قلقه بشأن محطات الطاقة النووية جنوبي أوكرانيا.وتابع "الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها على الإطلاق".(العربية)