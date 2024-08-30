مُحادثات الهدنة في الدوحة كانت مفصلة وبناءة.. هذا ما كشفه موقع اكسيوس

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كشف موقع أكسيوس أن المحادثات التي جرت هذا الأسبوع في الدوحة بشأن صفقة الرهائن كانت مفصلة وبناءة، حيث حضرها جميع الأطراف المعنية.وأضاف مراسل اكسيوس باراك رافيد أن المشاورات ما زالت مستمرة، مع التركيز حاليًا على تفاصيل تنفيذ الصفقة لضمان نجاحها.وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم الخميس الماضي إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين تحرز تقدمًا.وأضاف سوليفان للصحفيين في بكين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ: "المفاوضون يركزون على التفاصيل، مما يعني أننا قد وصلنا بالمناقشات إلى مرحلة التفاصيل الدقيقة، وهذا يعد إشارة إيجابية على التقدم".(سكاي نيوز)