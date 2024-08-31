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عربي-دولي

بالفيديو خطف عريس من حفل زفافه... أُدخِلَ إلى سيارة وانطلقت مسرعة!

Lebanon 24
31-08-2024 | 06:31
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تدوال مستخدمو "فيسبوك" في مصر فيديو لـ"اختطاف عريس ليلة زفافة أمام إحدى قاعات الأفراح في محافظة الدقهلية".

ويظهر في الفيديو لحظة نزول الشاب من سيارة زفافه قبل أن يسحبه أحد الأشخاص إلى داخل سيارة أخرى توقفت أمامه، وانطلقت مسرعة.
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وذكرت مواقع مصرية أن الأجهزة الأمنية تجري فحصا للفيديو في الوقت الحالي. (روسيا اليوم)
 
 
 
 

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