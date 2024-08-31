زلزال قوي يضرب إندونيسيا

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ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، شرق إندونيسيا، اليوم السبت.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 136 كيلومتراً عن جنوب غربي منطقة أبيبورا في إقليم بابوا شرق إندونيسيا.ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. (الشرق الأوسط)