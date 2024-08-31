Advertisement

عربي-دولي

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

Lebanon 24
31-08-2024 | 13:40
A-
A+

Doc-P-1241282-638607321396626753.jpg
Doc-P-1241282-638607321396626753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، شرق إندونيسيا، اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال يبعد 136 كيلومتراً عن جنوب غربي منطقة أبيبورا في إقليم بابوا شرق إندونيسيا.
Advertisement
ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2024-08-31
16:33 | 2024-08-31
16:03 | 2024-08-31
16:00 | 2024-08-31
15:31 | 2024-08-31
15:30 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24