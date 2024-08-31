يونيسف تطلق مناقصة طارئة لمواجهة جدري القردة

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طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات (غافي) ومراكز مكافحةالأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين.وقال البيان إنه بموجب المناقصة ستبرم يونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات. وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعدادوالمتطلبات التنظيمية. (سكاي نيوز عربية)