28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يونيسف تطلق مناقصة طارئة لمواجهة جدري القردة
Lebanon 24
31-08-2024
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات (غافي) ومراكز مكافحةالأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.
Advertisement
وجاء في بيان مشترك للمنظمات أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين.
وقال البيان إنه بموجب المناقصة ستبرم يونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات. وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعدادوالمتطلبات التنظيمية. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشعر مُبلل.. نجمة "لعبة حب" السورية بجلسة تصوير جريئة والجمهور يصفها بـ"عروسة البحر" (صورة)
Lebanon 24
بشعر مُبلل.. نجمة "لعبة حب" السورية بجلسة تصوير جريئة والجمهور يصفها بـ"عروسة البحر" (صورة)
02:01 | 2024-08-31
31/08/2024 02:01:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف لأول مرة عن مرضها الخطير.. أصيبت بفيروس لم يستطع الأطباء تحديد نوعه (فيديو)
04:18 | 2024-08-31
31/08/2024 04:18:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الطاقة يرقصُ على أغنية "فضل شاكر"!
03:38 | 2024-08-31
31/08/2024 03:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن "انفصالها عن هشام حداد".. أوّل تعليق من ناتالي زرقا هذا ما قالته
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن "انفصالها عن هشام حداد".. أوّل تعليق من ناتالي زرقا هذا ما قالته
05:52 | 2024-08-31
31/08/2024 05:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
Lebanon 24
حادث مروّع على طريق المطار.. السيارة تحطّمت بالكامل! (فيديو + صور)
14:04 | 2024-08-31
31/08/2024 02:04:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:18 | 2024-09-01
فقد جزءا من ذراعه.. من هو الرهينة الأميركي الذي عُثر عليه مقتولا في رفح؟
00:03 | 2024-09-01
بالطائرات المسيّرة.. أوكرانيا تستهدف موسكو
23:52 | 2024-08-31
بايدن "غاضب".. ماذا قال بعد عثور إسرائيل على جثة رهينة أميركيّ في غزة؟
23:46 | 2024-08-31
العثور على جثث لأسرى داخل نفق في رفح.. وعائلاتهم يتوعدون بـ"شل إسرائيل" اليوم
23:35 | 2024-08-31
330 يومًا من الجحيم.. إليكم كم بلغت الخسائر البشرية والمادية في غزة
16:55 | 2024-08-31
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثث رهائن في غزة
فيديو
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
01/09/2024 07:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
01/09/2024 07:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
01/09/2024 07:31:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24