330 يومًا من الجحيم.. إليكم كم بلغت الخسائر البشرية والمادية في غزة





وأوضح المكتب أن الجيش الإسرائيلي نفذ 3,537 مجزرة، راح ضحيتها 40,691 فلسطينياً، بينما يُعتبر 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

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وأشار المكتب إلى أن من بين الضحايا 16,673 طفلاً، من ضمنهم 115 رضيعاً وُلدوا وقتلوا خلال الحرب. كما استشهدت 11,269 سيدة في الغارات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، لقي 36 فلسطينياً حتفهم بسبب الجوع الناجم عن الحرب.



أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين إلى "50,691 شهيداً ومفقوداً".وأوضح المكتب أن الجيش الإسرائيلي نفذ 3,537 مجزرة، راح ضحيتها 40,691 فلسطينياً، بينما يُعتبر 10,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.وأشار المكتب إلى أن من بين الضحايا 16,673 طفلاً، من ضمنهم 115 رضيعاً وُلدوا وقتلوا خلال الحرب. كما استشهدت 11,269 سيدة في الغارات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، لقي 36 فلسطينياً حتفهم بسبب الجوع الناجم عن الحرب.

وقال المكتب أن 885 من الطواقم الطبية قتلوا، في حين قضى 82 عنصرا من الدفاع المدني في الغارات الإسرائيلية، في الوقت الذي أعلن فيه مقتل 172 صحفيا في الهجوم الإسرائيلي.

وأشار المكتب إلى انتشال 520 جثة من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وبلغ عدد الجرحى 94.060 بينهم 69% من الأطفال والنساء.

وتابع أن 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وقال إن أكثر من 5 آلاف معتقل من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية، في حين تجاوز عدد النازحين 2 مليون شخص.

وأكد تدمير 150 ألف وحدة سكنية كليا، و80 ألف وحدة لم تعد صالحة للسكن، 200 ألف وحدة سكنية دمرها الجيش جزئياً.

والقى سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية 82 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، بحسب المكتب الحكومي، كما أخرج 34 مستشفى عن الخدمة و80 مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة أيضا، فيما دمر 700 بئر مياه.

وقال المكتب الحكومي في غزة إن الخسائر الأولية المباشرة لـ"حرب الإبادة الجماعية على غزة" بلغت 33 مليار دولار. (روسيا اليوم)



