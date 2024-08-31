أعلنت إسرائيل أنّها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وأن جيشها ينفّذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها والتي سوف تستغرق ساعات عدّة.



وطالبت المواطنين بعدم نشر الشائعات عن هوية الجثث.

Advertisement

في السياق، قال البيت الأبيض أنّه "في وقت سابق اليوم إنتشلت القوات الإسرائيلية في نفق أسفل مدينة رفح 6 جثث لرهائن كانوا محتجزين لدى حماس".

وأضاف:" تأكدنا أن أحد الرهائن الذين قتلتهم حماس كان مواطنًا أميركيًا يدعى هيرش غولدبرغ-بولين".

بالتوازي، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك أثر ورود معلومات عن العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.

وأضافت في بيان إن "نتنياهو تخلى عن المختطفين وهذا دليل على ذلك. الدولة ستهتز بدءا من الغد الأحد". ودعت جمهور المواطنين إلى "الاستعداد وشل الدولة"، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر تفاصيل أكثر في ساعات الصباح.