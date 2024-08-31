بايدن "غاضب".. ماذا قال بعد عثور إسرائيل على جثة رهينة أميركيّ في غزة؟

علّق الرئيس الأميركي جو بايدن على حادثة مقتل المختطف الإسرائيلي - الأميركي هيرش جولدبيرغ - بولين في غزة، وذلك إثر العثور عليه مع رهائن آخرين داخل نفق تابع لحركة "حماس".

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وفي بيان له، قال بايدن: " في وقت سابق اليوم، عثرت القوات الإسرائيلية، في نفق تحت مدينة رفح، على 6 جثث لمختطفين كانت حماس تحتجزهم. لقد تأكدنا الآن أن أحد المختطفين الذين قُتلوا على يد مقاتلي حماس الأشرار هو مواطن أميركي، هو هيرش جولدبرغ - بولين".

وأضاف بايدن: "أنا حزين وغاضب. لقد عملت دون توقف لإعادة هيرش بأمان، وحزنتُ جداً عندما علمت بنبأ وفاته. إنه أمر مأسوي بقدر ما هو يستحق الشجب. إن قادة حماس سيدفعون الثمن على هذه الجرائم، وسنواصل العمل على مدار الساعة حتى يتم التوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح باقي المختطفين".

ومؤخراً، أعلنت إسرائيل أنّها عثرت على عدد من الجثث في غزة أثناء القتال، وأن جيشها ينفّذ عملية لاستخراج الجثث وتحديد هويتها والتي سوف تستغرق ساعات عدّة.



في السياق، قال البيت الأبيض أنّه "في وقت سابق اليوم إنتشلت القوات الإسرائيلية في نفق أسفل مدينة رفح 6 جثث لرهائن كانوا محتجزين لدى حماس".



وأضاف:" تأكدنا أن أحد الرهائن الذين قتلتهم حماس كان مواطنًا أميركيًا يدعى هيرش غولدبرغ-بولين".



بالتوازي، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن إسرائيل سوف "تهتز"، وذلك أثر ورود معلومات عن العثور على المزيد من جثث الأسرى والذين يعتقد أنهم كانوا أحياء سابقا.



وأضافت في بيان إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخلى عن المختطفين وهذا دليل على ذلك، والدولة ستهتز بدءا من الغد الأحد".

ودعت العائلات جمهور المواطنين إلى "الاستعداد وشل الدولة"، مشيرة إلى أنها ستقوم بنشر تفاصيل أكثر في ساعات الصباح.