تكتيك الجدران في جنين.. الجيش الإسرائيلي يتجنب الشوارع في مواجهة المقاومة

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بدأ الجيش الإسرائيلي في استخدام تكتيك "السير عبر الجدران" في مخيم جنين لتجنب المرور في الشوارع والأزقة التي تسيطر عليها فصائل المقاومة.هذا التكتيك، الذي استُخدم سابقًا خلال انتفاضة الأقصى، يتضمن فتح ثغرات في جدران المنازل للتنقل بين المباني بشكل أكثر أمانًا، متجنبًا المخاطر مثل نيران القناصة والكمائن والمتفجرات.ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تسعى لإعادة هندسة المخيمات في الضفة الغربية، تزامنًا مع تصاعد عمليات المقاومة التي تجد فيها ملاذًا. وكان سبق لإسرائيل أن فشلت في القضاء على المقاومة في جنين خلال عملية "السور الواقي" عام 2002، رغم ضيق مساحة المخيم.ولأن الجغرافيا تصب لمصلحة المقاومة، اعتمدت إسرائيل طريقة جديدة لتقدم الجنود من منزل لآخر عبر فتح الفجوات في الجدران مما يحد من تعرضهم للمخاطر، وذلك يعني اعتماد جيش الاحتلال على أساليب غير تقليدية في مواجهة المقاومة.ولكن في المقابل، يستغل المقاومون معرفتهم بجغرافية وتضاريس المخيمات لصالحهم، ويتمكنون من إيقاع خسائر بصفوف قوات الاحتلال رغم تفوقها العسكري الكبير، مستخدمين في ذلك عبوات ناسفة محلية الصنع يصعب رصدها واكتشافها.