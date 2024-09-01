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بعد مقتل 3 من الشرطة الإسرائيلية.. معلومات جديدة عن الهجوم قرب الخليل

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:08
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أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل ثلاثة إسرائيليين، من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، في عملية إطلاق نار في حاجز ترقوميا قرب الخليل، الأحد.

وقالت وسائل الإعلام إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على عدة مركبات، بما في ذلك سيارة شرطة وحافلة، وقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية، بينما انسحب المسلحون من المكان.
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وقالت إسعافات نجمة داوود الحمراء: "أعقاب إطلاق النار على سيارة تقل 3 ركاب على طريق 35 شرق معبر ترقوميا. قدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج الطبي لثلاثة جرحى، رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 30 عاما في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عاما في حالة خطيرة".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي بعدها عن مقتل عناصر الشرطة في العملية.
 
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي أن "عملية مطاردة المهاجمين مستمرة والجيش يدهم قرية إذنا المجاورة لمكان الحادث".
 
وكشف أن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا بالخليل. 
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