بعد مقتل الرهائن.. نتنياهو يتعهد بجعل حماس "تدفع الثمن"

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجعل حماس "تدفع الثمن" بعد انتشال الجيش جثث ستة رهائن من نفق في غزة.



وقال نتنياهو في بيان إن "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً" بشأن حول هدنة في قطاع غزة، وأضاف موجها حديثه لقادة حماس "سنطاردكم وسنقبض عليكم وسنصفّي الحساب معكم".

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