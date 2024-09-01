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عربي-دولي

بعد مقتل الرهائن.. نتنياهو يتعهد بجعل حماس "تدفع الثمن"

Lebanon 24
01-09-2024 | 05:33
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجعل حماس "تدفع الثمن" بعد انتشال الجيش جثث ستة رهائن من نفق في غزة.

وقال نتنياهو في بيان إن "من يقتل الرهائن لا يريد اتفاقاً" بشأن  حول هدنة في قطاع غزة، وأضاف موجها حديثه لقادة حماس "سنطاردكم وسنقبض عليكم وسنصفّي الحساب معكم".
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