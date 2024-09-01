في إتصال هاتفي مع أردوغان.. بن سلمان يؤكد الحرص على دعم الشعب الفلسطيني

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأكد ولي العهد في أثناء الاتصال حرص السعودية، توحيد الجهود العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، في مواجهة ما يتعرض له من عدوان غاشم من قبل قوات العدو الإسرائيلي، كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.إلى ذلك، شدد أردوغان بدوره خلال الاتصال الهاتفي مع بن سلمان، على أهمية زيادة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بسبب جرائهما خاصة في غزة، مؤكدا ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء وقف دائم لإطلاق النار، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية التي أشارت في الوقت نفسه إلى أنه تطرق الاتصال إلى أهمية العمل المشترك بشأن هذه القضية. (وكالات)