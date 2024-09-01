بعد اغتيال هنية... ايران بين سندان الانتقام ومطرقة الحوار مع العدو

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وأخيرا بعد أن طال الانتظار للرد بعد مرور حوالي شهر على اغتيال هنية، تحول موقف إيران من "الانتقام الشديد" إلى "الرد المحسوب"، ويبدو أن طهران تتجنب التصعيد بالطريقة التي قد تؤدي إلى حرب غير متوازنة يكون "العدو" فيها متفوقا خاصة بالأسلحة المتطورة.



وخلال هذه الفترة، اعتبر المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة "شريكا في الجريمة" مع إسرائيل، وأشاروا إلى أن الانتقام منها سيتم من خلال "محور المقاومة"، ومع ذلك، كان واضحًا منذ البداية أن إيران تعتبر ميزان القوى في حرب مباشرة مع إسرائيل المدعومة بشكل واسع من الولايات المتحدة يعرض إيران ومنشآتها النووية والعسكرية والبنية التحتية إلى خطر الاستهداف. كتب موقع "العربية": عندما أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي في صباح يوم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في 31 تموز في طهران، أن إيران ستأخذ الثأر بنفسها وبشدة من إسرائيل على اغتيال ضيفها، غرق العالم في قلق من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق، لا سيما وأن المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران أكدوا حتمية الرد على إسرائيل باستخدام عبارات لا تخرج عن دائرة "الانتقام المزلزل" و"الرد الماحق" ضد المتهم الأول في اغتيال هنية و"المتهم الثاني" الولايات المتحدة الأميركية.وأخيرا بعد أن طال الانتظار للرد بعد مرور حوالي شهر على اغتيال هنية، تحول موقف إيران من "الانتقام الشديد" إلى "الرد المحسوب"، ويبدو أن طهران تتجنب التصعيد بالطريقة التي قد تؤدي إلى حرب غير متوازنة يكون "العدو" فيها متفوقا خاصة بالأسلحة المتطورة.وخلال هذه الفترة، اعتبر المسؤولون الإيرانيون الولايات المتحدة "شريكا في الجريمة" مع إسرائيل، وأشاروا إلى أن الانتقام منها سيتم من خلال "محور المقاومة"، ومع ذلك، كان واضحًا منذ البداية أن إيران تعتبر ميزان القوى في حرب مباشرة مع إسرائيل المدعومة بشكل واسع من الولايات المتحدة يعرض إيران ومنشآتها النووية والعسكرية والبنية التحتية إلى خطر الاستهداف.

ومن جهة أخرى، مع تولي رئيس جمهور مدعوم من التيار "الإصلاحي" السلطة في إيران، ومن أجل ردم الهوة بين النظام والشعب والتي ظهرت بوضوح في عزوف نسبة كبيرة منه عن المشاركة في التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هذا العام، فقد أطلق مسعود بزشكيان وعودا كثيرة، أهمها تنفيذ الحريات المدرجة في الدستور ومحاربة الفقر والبطالة والتضخم وحقوق المرأة وحقوق القوميات، وبما أن تحقيق هذه الوعود يتطلب تجنب الحرب من جهة والدخول في حوار مع الولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، ومن ثم الوصول إلى اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية الصارمة، فإن خيارات إيران باتت واضحة.



إشارة المرشد الخضراء للتفاوض مع "العدو"

وفي هذا الخضم دخل المرشد الإيراني على الخط، معلنا دعمه لرئيس جمهورية مقرب من التيار الإصلاحي الذي ليس على وئام مع المرشد.



إلى ذلك شمل دعم المرشد للرئيس، الشأنين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الخارجي و من خلال تصريحات ألقاها يوم الثلاثاء الماضي والتي اعتُبرت إشارة خضراء لبدء الحوار مع واشنطن، قال علي خامنئي: "لا نعقد آمالنا على العدو؛ ولكن هذا لا يتعارض مع التعامل مع العدو في مواقف معينة".



وفي رد فعل مختصر على تصريحات المرشد، كتب الصحافي الإصلاحي المعروف، أحمد زيد آبادي: "الآن وقد أجاز المرشد التعامل مع العدو، فمن الضروري أن تبدأ حكومة بزشكيان، دون إضاعة الوقت، في التفاوض مع الدول الغربية لرفع العقوبات، لعل هذا البلاء الذي يهدد حياة الإيرانيين يُرفع في أقرب وقت ممكن."



وبالرغم من الضوء الأخضر هذا، فقد حدد علي خامنئي خطوطا حمراء لأي محادثات قد تُجرى من قبل حكومة بزشكيان، مجددا تحذيراته من أن واشنطن ليست جديرة بالثقة، لكن رغم ذلك، أعادت تصريحاته إلى الأذهان تلك التي أدلى بها قبيل السماح ببدء المفاوضات مع الأميركيين في سلطنة عمان والتي أدت إلى توقيع الاتفاق النووي لعام 2015 مع دول 5+1، حيث وصف التفاوض مع "الشيطان الأكبر" حسب الأدبيات الإيرانية بـ "المرونة الشجاعة".