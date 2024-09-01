Advertisement

عربي-دولي

احتجاجات تشهدها اسرائيل.. واعتقال 29 متظاهرا في تل أبيب

Lebanon 24
01-09-2024 | 23:17
A-
A+
Doc-P-1241663-638608548140758076.jpeg
Doc-P-1241663-638608548140758076.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 29 متظاهرا في تل أبيب، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لتقرير أصدرته الشرطة.

ونشر التقرير في أعقاب الإعلان عن فتح طريق أيالون الرئيسي السريع في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أن أغلقه المتظاهرون.
Advertisement

ووفقا لتقرير الشرطة، اعتقل المتظاهرون الـ29 بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الضباط والشغب بوحشية".

وأصيبت شرطية خلال المواجهات، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:45 | 2024-09-02
05:30 | 2024-09-02
05:25 | 2024-09-02
05:16 | 2024-09-02
05:13 | 2024-09-02
04:53 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24