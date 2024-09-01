بتهمة الإخلال بالنظام العام ومهاجمة ضباط والشغب.. اعتقال 29 متظاهرا في تل أبيب

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قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال 29 متظاهرا في تل أبيب، ليل أمس الأحد، في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وفقا لتقرير أصدرته الشرطة.ونشر التقرير في أعقاب الإعلان عن فتح طريق أيالون الرئيسي السريع في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أن أغلقه المتظاهرون.ووفقا لتقرير الشرطة، اعتقل المتظاهرون الـ29 بتهمة "الإخلال بالنظام العام ومهاجمة الضباط والشغب بوحشية".وأصيبت شرطية خلال المواجهات، تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.ماذا يحدث؟اجتاحت احتجاجات حاشدة إسرائيل أمس الأحد، في أعقاب مقتل 6 رهائن في قطاع غزة، مع تنامي الإحباط بسبب مماطلة القيادة السياسية في إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار يتيح إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، نظم ما يصل إلى نصف مليون شخص احتجاجات في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، مطالبين ببذل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من الجهد لاستعادة باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، وعددهم 101، توفي أو قتل ثلثهم تقريبا.وأظهر مقطع مصور من الجو إغلاق المحتجين لطريق أيالون في تل أبيب، وهم يلوحون بالأعلام وصور الرهائن القتلى.وفي القدس أغلق المحتجون الشوارع ونظموا احتجاجا أمام منزل نتنياهو.وعرض التلفزيون الإسرائيلي مقطعا يظهر الشرطة وهي توجه مدافع المياه نحو المحتجين الذين أغلقوا الطرق.وحثت قيادات عمالية العمال على تنظيم إضراب ليوم واحد، اليوم الإثنين.ويواجه نتنياهو ضغوطا مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح باقي الرهائن، بعد مرور نحو 11 شهرا على اندلاع حرب غزة.(سكاي نيوز)