هجوم روسيّ على كييف بالصواريخ والطائرات المسيّرة

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تشن روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مقاطعة كييف، حسبما أفادت مصادر عسكرية ووسائل إعلام أوكرانية.وكتب مسؤولون عسكريون أوكرانيون على تطبيق "تلغرام"، أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت لهجوم صاروخي روسي على العاصمة كييف.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الروسية "تشن هجوما بصواريخ مجنحة وبالستية وطائرات مسيّرة على مقاطعة كييف".وسمعت انفجارات قوية جدا وسط المدينة، بعد إنذار بسقوط صواريخ روسية.وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن فرق الطوارئ تعمل في مناطق سفياتوشينسكي وهولوسيفسكي وسولوميانسكي.وأضاف أن حطام الصواريخ سقط في منطقة شيفشينكيفسكي، حيث أصيب شخص واحد.