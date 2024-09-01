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11 شهيداً جرّاء قصف إسرائيلي على مدرسة في غزة

Lebanon 24
01-09-2024 | 23:55
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استشهد 11 شخصاً على الأقل في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي عشرات العائلات النازحة من الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "ضربة اسرائيلية على مدرسة صفد التي تضم نازحين في مدينة غزة، أسفرت عن استشهاد 11 شخصاً بينهم امرأة وفتاة، وإصابة العشرات".
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وأوضح مسؤول طبي في غزة أن القصف استهدف "غرفة تستخدمها الشرطة".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "إرهابيين من حماس كانوا ينشطون من مركز قيادة في منطقة كانت سابقاً مدرسة صفد"، حسب قوله.
 
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