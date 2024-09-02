فوق البحر الأسود وغربي البلاد... الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين

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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود ومقاطعة بيلغورود جنوب غربي البلاد.وأفادت سلطات مدينة بيلغورد بوقوع أضرار مادية جراء استهداف صاروخي أوكراني لمرافق اجتماعية وتجارية في المدينة.وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا. (روسيا اليوم)