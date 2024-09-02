في حال هزيمة ترامب.. الجمهوريون قد يطالبون بإلغاء النتيجة!

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أوردت شبكة NBC NEWS الأميركية أن الجمهوريين يستعدون لبدء سلسلة من المعارك القانونية في الولايات الحاسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل، ما يثير قلقاً بين كمالا هاريس وحلفائها الديمقراطيين.وتهدف دعاوى الجمهوريين الى إثارة الشكوك في حال خسارة ترامب للانتخابات.ويقول مسؤولو حملة هاريس إن هزيمة المرشح دونالد ترامب يمكن أن تسبب إحياء مزاعم لا أساس لها بأن إجراءات الانتخابات قد شابتها شوائب بطريقة يمكن أن تؤثر على النتائج.وفي السياق، ينظر الناخبون الأميركيون إلى المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على أنها نجحت في إدارة حملتها الرئاسية بشكل أفضل في استطلاع جديد أجرته ABC News مع وجود شكوك نسبية حول حملة ترامب في قاعدته السياسية.56 % من الأميركيين قالوا في الاستطلاع إن هاريس قامت بعمل ممتاز أو جيد في إدارة حملتها مقارنة بـ 41% يقولون نفس الشيء عن ترامب.ويكشف الاستطلاع أيضا أن 93% من الديمقراطيين و56% من المستقلين، و24% من الجمهوريين يصنفون حملة هاريس بشكل إيجابي.في حين يرى 79% من الجمهوريين و 38% من المستقلين و13% من الديمقراطيين أن حملة ترامب كانت إيجابيةوبعد انتهاء المؤتمر الديمقراطي، أظهرت النتائج الفجوة بين الجنسين من الناخبين، حيث تتقدم هاريس بـ 13 نقطة بين النساء وتحظى بـ 54% مقابل 41% من الرجال الناخبين.في حين يتقدم ترمب بفارق 5 نقاط بين الرجال ليحظى بـ 51% مقابل 46% للنساء.(العربية)