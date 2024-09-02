بوتين: الغرب يمارس اضطهاداً مفتوحاً ضد المراسلين الروس

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أن الغرب يضطهد الصحافيين الروس علانية، وذلك بعد أيام من منع موسكو عشرات الصحافيين الأميركيين من دخول البلاد.وأضاف بوتين لصحيفة "أونودور" المنغولية عشية زيارته للبلاد: "من أجل إخفاء الحقائق المزعجة والمعلومات الصادقة، مارس الغرب، الذي يعتبر نفسه معيار الحرية، اضطهاداً مفتوحاً ضد المراسلين الروس".ولفت إلى أن الصحافيين الروس يواجهون "رقابة مباشرة في كل الدول الغربية تقريباً"، مضيفاً: "الشيء الوحيد الذي تفعله وسائل إعلامنا هو نقل وجهة النظر الروسية بشكل مقنع بشأن المشاكل والعمليات الجارية في العالم في الوقت الراهن".وتابع: "المطلب الوحيد بالنسبة لهم هو الالتزام بالقوانين الروسية، وينبغي للمراسلين الأجانب المعتمدين في بلادنا أن يفهموا هذا"، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام في روسيا تتمتع بالحرية.وتأتي تصريحات بوتين، بعد أن أعلنت موسكو، الأربعاء الماضي، أنها ستحظر دخول 92 أميركياً إلى روسيا، بمن فيهم صحافيون ومحامون ورؤساء ما قالت إنها شركات عسكرية صناعية رئيسية، بسبب ما وصفته بموقف "واشنطن المعادي لروسيا".